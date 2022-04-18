Исаклинские полицейские задержали второго подозреваемого в краже имущества из гаража

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В середине марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району от жителя села Ключи поступило сообщение о том, что он обнаружил на дверях своего гаража следы взлома.

В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что, выйдя утром во двор, заметил на запорной конструкции двери гаража, который используется для хранения инвентаря и различных запчастей, следы взлома, сам замок был не поврежден. Хозяин не стал заходить в гараж самостоятельно, чтобы не уничтожить возможные улики, и дождался приезда сотрудников полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели входную дверь и сам гараж. В ходе осмотра хозяин гаража заметил пропажу автомобильного аккумулятора и автомагнитолы. Причиненный материальный ущерб мужчина оценил на сумму в 3 тысячи рублей.

На небольших участках снега и на земле эксперты-криминалисты обнаружили следы двух видов обуви, которые «уходили» по крыше надворных построек за пределы двора. Проследовав по следам, полицейские установили местонахождение одного из предполагаемых злоумышленников и задержали его. В ходе опроса ранее не судимый 14-летний молодой человек признался, что вместе со своим 18-летним приятелем проник в гараж ночью с целью хищения чужого имущества. Металлическая планка запорного устройства крепилась к дверному полотну с помощью болта и гайки, которую они открутили гаечным ключом, разобрав запорное устройство, а уходя, закрутили гайку обратно. Похищенный аккумулятор и автомагнитолу молодые люди намеревались использовать в личных целях. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали второго подозреваемого.

В настоящее время следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество, изъятое у подозреваемых, возвращено законному владельцу.