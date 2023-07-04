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Ирина Волк: Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

4 июля 2023 12:40
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Ирина Волк: Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

«В отдел полиции по Самарскому району поступило сообщение от очевидцев, что на улице Водникова города Самары мужчина вытолкнул девушку из салона иномарки и скрылся. У девушки имелось ножевое ранение в области шеи, впоследствии потерпевшая скончалась.

 Сотрудниками полиции были немедленно организованы оперативно-розыскные мероприятия. На место преступления выехала следственно-оперативная группа, работу которой координировал заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области – начальник полиции генерал-майор полиции Андрей Токарев.

Вскоре автомобиль погибшей был обнаружен брошенным недалеко от места происшествия. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и выяснили, что он покинул территорию Самарской области. Также полицейские установили машину, на которой передвигался злоумышленник, и направили ориентировки в соседние регионы.

Благодаря принятым мерам в городе Казани сотрудники ДПС остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого.

В настоящее время сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области мужчина доставлен в Самару и передан в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

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