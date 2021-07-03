Ирина Волк о группе сбытчиков фальшивых сертификатов о прививке от коронавируса

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Предпринятые меры позволили пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации на территории столичного региона поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверочной закупки столичные оперативники приобрели в сети Интернет фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы. Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера службы доставки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей. По предварительным данным, мужчины собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в сети Интернет и в одном из мессенджеров. В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружено и изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также полицейскими был выявлен факт изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции в Зеленограде.

В клинике и лаборатории, которые оформили документ, проведены обыски. Полицейские обнаружили бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности.