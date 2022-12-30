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Инженер самарской нефтяной компании перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

30 декабря 2022 10:49
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Инженер самарской нефтяной компании перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

36-летней женщине на телефон позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на её имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Самарчанка поверила специалисту и выполнив действия под его диктовку, перевела на продиктованный счет денежные средства в сумме 735 000 рублей. После совершения финансовых операций разговор был прекращен. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор. Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

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