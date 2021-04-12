Инженер из Тольятти перевела 430 тысяч рублей мошенникам

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.



Так, жительница Тольятти 1983 года рождения, инженер по качеству одного из акционерных обществ, в течение дня получила звонки с 10 –ти абонентских номеров, зарегистрированных в г. Москва с предложением о страховании ее вкладов в одном из банков.

После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником банка, женщина перевела 430 тысяч рублей, через банкомат, на пять абонентских номеров, указанных «банкиром». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вам звонят с незнакомого номера? Будьте бдительны! Это могут быть мошенники. Завершите разговор. Вам говорить с ними не о чем. Если вы все же пострадали от действий преступников – обратитесь в полицию!