Инженер из Тольятти отдал мошеннику 900 тысяч рублей

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Не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас перевести деньги на безопасные счета.

Жителю Тольятти 1960 года рождения, работающему инженером в одном из крупных предприятий города, написал в одном из мессенджеров, а затем позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит.

Незнакомец убедил мужчину, что для сохранения сбережений нужно перевести денежные средства на «безопасный счет». Житель Тольятти выполнил его требования и «подарил» злоумышленнику 972 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.