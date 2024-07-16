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Инженер из Красноглинского района Самары перевел мошенникам миллион рублей

16 июля 2024 09:33
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Инженер из Красноглинского района Самары перевел мошенникам миллион рублей

Местный житель 1991 г.р., работающий инженером, задумался над советом знакомого о способах дополнительного заработка и решился освоить новый навык - стать брокером. В поисках площадок для игры на бирже мужчина наткнулся на популярный обучающий форум, где с ним сразу связался неизвестный, представившийся сотрудником одной из финансовых организаций. В течение месяца инженер самостоятельно делал ставки под руководством «менеджера банка».

В один из дней неизвестный предложил ему  сделать неожиданно высокую ставку на новой платформе только для опытных брокеров. Следуя инструкции, житель района перешел по предложенной ссылке, сделал ставку и стал ждать итога. Но вдруг, вместо введенной им суммы с его счета был списан миллион рублей. Об этом он узнал из уведомления мобильного банка. Осознав, что стал жертвой мошенников, инженер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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