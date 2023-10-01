Грузчик обокрал самарчанку прежде, чем она отдала деньги мошенникам

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В полицию г. Самары с сообщением о краже имущества обратилась местная жительница 1957 года рождения. Заявительница пояснила, что накануне вечером ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник рассказал пенсионерке, что её родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина убедил пожилую женщину, что «для решения вопроса» о непривлечении к уголовной ответственности её сына необходимо перевести денежные средства на определённый счёт.

Испугавшись, потерпевшая положила свыше 800 тысяч рублей в сумку и вышла из дома. Все это время незнакомец общался с ней по телефону, не давая связаться с родными. Спустя некоторое время у бабушки разрядился сотовый телефон. За помощью она решила обратиться к работникам ближайшего магазина. Гражданка оставила сумку с наличностью возле входа помещение – на столе для упаковки товара, и прошла в торговый зал.

Зарядив мобильник, она вернулась за имуществом, но его не обнаружила. Находясь в растерянном состоянии, она позвонила сыну и узнала, что он, оказывается, жив и здоров. Никакого ДТП не было, ничего ему не угрожает. Однако денег она всё равно лишилась.

Работая на месте происшествия, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в магазине и установили личность подозреваемого в краже. Это – грузчик. Он был задержан на территории областного центра. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что успел купить на чужие деньги одежду, несколько сотовых телефонов и часов, а также погасил задолженности перед своими знакомыми. Оставшиеся более 100 тысяч рублей стражи правопорядка изъяли вместе с похищенной сумкой из квартиры задержанного.

Расследование продолжается.