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Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции

16 декабря 2021 13:41
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Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции

Экипаж 4 роты полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре в составе лейтенанта полиции Андрея Кузнецова и Егора Маштакова в заброшенном доме задержал подозреваемого в совершении грабежа в отношении пожилой женщины.

Преступление произошло в дневное время суток на ул. Николая Панова.  К 85-летней пенсионерке днем на улице подбежал незнакомец и, выхватив из руки сумку, скрылся. Женщина незамедлительно обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место происшествия полицейским женщина сообщила приметы предполагаемого злоумышленника. Спустя некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

В ходе осмотра в присутствии понятых у него обнаружили документы пенсионерки, деньги, а также сотовый телефон потерпевшей. Выброшенную сумку обнаружили при осмотре рядом с местом происшествия.

Собранные отделом дознания ОП№4 Управления МВД России по г. Самаре доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Самарской области 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Уголовное дело

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