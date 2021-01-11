Грабитель в Тольятти сорвал с пальца пенсионерки кольцо и убежал

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В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение от жительницы Комсомольского района о том, что неизвестный похитил у неё ювелирные украшения стоимостью 8 500 рублей.

Пенсионерка рассказала, что мужчина проник в её квартиру под предлогом продажи постельных принадлежностей. Предполагаемый злоумышленник отвлек хозяйку, предлагая ей самостоятельно рассмотреть товар - подушки и одеяла. Осмотрев жилище, мужчина внезапно с силой сорвал с ее пальца кольцо и убежал.

Поведение гостя показалось женщине подозрительным, и она решила проверить шкатулку с украшениями. Ювелирных изделий в ней не оказалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел провели осмотр квартиры, установили и опросили очевидцев произошедшего, составили ориентировку с описанием примет подозреваемого и транспортного средства, на котором, как рассказала женщина, он передвигался.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летий местный житель.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Часть похищенных украшений изъята и в ближайшее время будет возвращена законной владелице.