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Грабитель похитил лекарства из аптеки в Самарской области

6 марта 2021 12:10
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Грабитель похитил лекарства из аптеки в Самарской области

Фармацевт пытался ему помешать, но безуспешно.

Инцидент произошел в Волжском районе. В аптеку, расположенную в одном из домов на улице Академика Козлова в пгт. Стройкерамика, зашел мужчина и, несмотря на требование фармацевта прекратить противоправные деяния, похитил с открытой витрины лекарственные средства и скрылся в неизвестном направлении.

По данным сотрудников полиции, 35-летний уроженец Кемеровской области ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи порядка изъяли у задержанного похищенные медикаменты. Мужчина сознался в противоправном деянии и пояснил, что приехал в Самарскую область для устройства на работу, но совершил правонарушения под влиянием пагубной привычки.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. По ходатайству органов дознания, судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает облМВД.

Правоохранители выясняют, не совершил ли он еще что-нибудь противоправное.

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