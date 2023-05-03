Грабитель отобрал телефон у тольяттинки

184

Днем в начале апреля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1970 года рождения, которая пояснила, что около одного из домов к ней подошел мужчина выхватил телефон из рук и скрылся. Как объяснила заявительница, злоумышленника она видела в соседнем дворе. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму в 10 000 рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы мужчины и описание похищенного имущества, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции, приблизил к месту происшествия автопатрули и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Экипаж сотрудников ГИБДД находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном противоправном деянии.

В ходе патрулирования полицейские в одном из соседних дворов обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли находящийся при задержанном сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель 1989 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянение и не отдавал отчет своим действиям.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Похищенный телефон вернули законной владелице.