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Грабитель отобрал телефон у тольяттинки

3 мая 2023 11:03
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Грабитель отобрал телефон у тольяттинки

Днем в начале апреля  текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1970  года рождения, которая пояснила, что около одного из домов к ней подошел мужчина выхватил телефон из рук и скрылся. Как объяснила заявительница, злоумышленника она видела в соседнем дворе.  Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму в 10 000 рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы мужчины и описание похищенного имущества, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции, приблизил к месту происшествия автопатрули и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Экипаж сотрудников ГИБДД находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном противоправном деянии.

В ходе патрулирования полицейские в одном из соседних дворов обратили внимание на мужчину, схожего  по описанию с разыскиваемым. Полицейские задержали его и доставили  в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили  и изъяли находящийся при задержанном сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным.

В ходе опроса ранее не судимый  местный житель 1989 года рождения  вину в содеянном признал и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянение и не отдавал отчет своим действиям.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Похищенный телефон вернули  законной владелице.

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