Героин нашли в машине у тольяттинского рабочего

57

Подозреваемый местный житель, по сведениям сотрудников полиции, приобрел наркотики через сеть Интернет.



Полицейские в Тольятти узнали, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Они задержали 38-летнего местного жителя на парковке возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе. В результате осмотра транспортного средства, в присутствии понятых, в автомобиле у подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого цвета.

По результатам исследования, проведённого в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти, установлено: изъятое является веществом, содержащим производное наркотического средства «героин», массой около 1,5 грамм.

По данным сотрудников полиции, задержанный работает разнорабочим на одном из предприятий города, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемый пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД..