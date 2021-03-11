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Героин нашли в машине у тольяттинского рабочего

11 марта 2021 09:26
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Героин нашли в машине у тольяттинского рабочего

Подозреваемый местный житель, по сведениям сотрудников полиции, приобрел наркотики через сеть Интернет.

Полицейские в Тольятти узнали, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Они задержали 38-летнего местного жителя на парковке возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе. В результате осмотра транспортного средства, в присутствии понятых, в автомобиле у подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого цвета.
По результатам исследования, проведённого в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти, установлено: изъятое является веществом, содержащим производное наркотического средства «героин», массой около 1,5 грамм.
По данным сотрудников полиции, задержанный работает разнорабочим на одном из предприятий города, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Подозреваемый пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД..

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