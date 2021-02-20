Федеральный розыск: украл 1,7 млн у знакомого и подался в бега

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Сотрудники Отдела полиции №34 МУ МВД России «Сызранское» разыскивают подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», неоднократно судимого жителя Москвы 1978 года рождения Жемальдинова Р. По данным полицейских, 26 августа 2020 года мужчина совершил хищение крупной суммы денежных средств у своего знакомого на территории Сызранского района.

Сотрудники полиции отработали места возможного нахождения подозреваемого, ориентировка доведена до личного состава сызранского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и в близлежащие регионы. Стражи порядка продолжают работу установлению и розыску предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о совершенном преступлении, личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50, 112, сообщает облМВД.