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Есть серьезные основания предполагать, что бывшее руководство «Тольяттиазота» могло быть связано с западными спецслужбами

1 декабря 2021 12:44
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Есть серьезные основания предполагать, что бывшее руководство «Тольяттиазота» могло быть связано с западными спецслужбами

На прошедшем 27 ноября на ПАО «Тольяттиазот» внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о полной смене руководства предприятия, десятилетия находившегося под контролем международной мафии. Приход новой команды российских профессионалов химической отрасли означает, что многострадальный завод вернется, наконец, в российское правовое поле, начнет полностью уплачивать налоги в России и уделять внимание социальной сфере.

Как сообщает сайт tltpravda.ru, после приватизации, завод, при участии коррумпированных чиновников, оказался под контролем «красного директора» Владимира Махлая. Довольно быстро он взял курс на создание международной банды, выводившей прибыль и активы ТоАЗа в офшоры. Помимо коррумпированных российских чиновников, в нее вошли нечистые на руку бизнесмены из Швейцарии. Когда в 2005 году против Махлая были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от налогов, он сбежал в Лондон, где и находится по сей день. Его сын Сергей, перехвативший руководство в 2011 году, живет в США с 1994 года и является гражданином этой страны.

Сергей вывел международные аферы по хищению активов и прибыли ТоАЗа на качественно новый уровень. Самой крупной из них была продажа продукции по заниженным ценам аффилированному со швейцарским партнером Махлаев Эндрю Циви офшором Nitrochem Distribution AG, который затем продавал ее на мировом рынке по справедливым ценам. В последние годы также расцвели схемы воровства продукции и товарно-материальных ценностей через проходную.

По делу о хищениях экспортных поставок Махлаи, Циви и еще двое их подельников были заочно осуждены и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Их также обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода. Мошенники отказались признавать решения российских судов и что-либо выплачивать, что и привело тому, что суд в августе 2021 года признал Сергея Махлая банкротом. А в ноябре созванное по требованию «Уралхима» внеочередное общее собрание акционеров прекратило полномочия действовавших органов управления и избрало новый состав совета директоров из числа профессионалов отрасли.

Однако есть серьезные основания предполагать, что хищениями и мошенничеством действия Махлая и его подручных не ограничивались. ТоАЗ исторически связан с США, ведь именно американские компании строили его в позднесоветское время в обмен на эксклюзивные 20-летние поставки продукции на американский рынок. Поэтому в США хорошо знают, что такое ТоАЗ, а поступающий с него аммиак имеет для американской промышленности стратегическое значение.

Могли ли американские спецслужбы проигнорировать тот факт, что на территории США скрывается от российского правосудия владелец завода, получающий со своего российского актива баснословные теневые прибыли? Такое сложно себе представить. Куда более вероятным выглядит другой сценарий: Махлай, против которого в России расследуются, в том числе, уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), не платил налоги не только в России, но и на своей новой родине, в результате чего был пойман спецслужбами США и посажен «на крючок». Уже писалось о том, что Махлай утаивал от налоговых органов США доходы, полученные от российских активов. А по американским законам гражданин США должен платить налоги со всех своих активов, а не только тех, что зарегистрированы в США. Это и стало той зацепкой, которую, вероятно, и взяли в работу американские спецслужбы.

В пользу этого говорит, например, наличие у Махлая нескольких паспортов на разные имена – Serge Makligh, George Mack и другие. Обычному законопослушному бизнесмену такая конспирация ни к чему.

Кроме того, при обыске на ТоАЗе в 2013 году был обнаружен проживающий там американский гражданин Дональд Кнапп, формально занимавший пост вице-президента по экономике. Это свидетельствует о том, что уже к этому времени Махлай уже оказался под кураторством иностранной спецслужбы.

Наконец, еще одно обстоятельство, которое нельзя игнорировать – финансовый блок в швейцарской Ameropa AG долгое время курировал Майкл Спиритус, сын кадрового офицера ЦРУ Алана Спиритуса. Иными словами, человек, связанный ближайшим родством с агентом американских спецслужб непосредственно занимался выводом средств ТоАЗа в офшоры.

И Махлай, и Циви известны своей непримиримой позицией по отношению к российской власти, правоохранительным органам и судам. Циви грозился «подарить» России новое «дело ЮКОСа» в международных инстанциях, а Махлай уже подал два иска против Российской Федерации в ЕСПЧ.

И вот, 27 ноября их ставленников наконец-то удалили с ТоАЗа. Об их коррупционных, мошеннических и других «свершениях» за последние годы в российских СМИ было написано немало. Но мало кто мог когда-то подозревать, что эти люди вполне могут быть замешаны в даже еще более тяжелых преступлениях, чем экономические. Их преступная деятельность может включать работу на иностранные спецслужбы. Ведь точно известно, что на протяжении многих лет бывшие топ-менеджеры ТоАЗа и связанных с ним структур, включая экс-гендиректора ТоАЗа Вячеслава Суслова, экс-председателя совета директоров Петра Орджоникидзе, экс-гендиректора Дмитрия Межеедова, экс-главу службы безопасности Олега Антошина, экс-гендиректора Сергея Шишова, экс-гендиректора ООО «Томет» Владимира Чаброва и директора ПАО «Трансаммиак» Андрея Иванова летали к Махлаям и Циви в Майами, Нью-Йорк, Цюрих, Женеву и Лондон, где получали указания по выводу средств с подконтрольных им предприятий и обеспечению коррупционного прикрытия.

На этих встречах вполне могли присутствовать как Майкл Спиритус и его отец Алан Спиритус, так и Дональд Кнапп. Есть все основания полагать, что фактически бывшие руководители ТоАЗа занимались на этих встречах передачей секретных данных о работе стратегически важного опасного производственного объекта в России. Если это так, то они совершили государственную измену.

Поэтому представляется, что правоохранительные органы, занимающиеся вопросами государственной безопасности, должны заинтересоваться деятельностью этих лиц и задать им вопросы, чем именно они занимались, какой информацией и с кем они делились на этих зарубежных встречах.

 Алексей Напылов

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