Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате

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В среду, 14 июля, в Кировском районном суде закончили рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина. Ему инкриминировали растраты и злоупотребление полномочиями, пишет 63.ру.

Александру Кирилину 70 лет. Он руководил РКЦ «Прогресс» с 2003 по 2018 год. После возбуждения уголовного дела его отстранили от должности.

Как считают следователи, в период с 2011 по 2016 год он заключил экономически невыгодный контракт на покупку иностранного оборудования. Правоохранители предполагают, что глава РКЦ уже давно положил глаз на немецкий вытяжной пресс.

— Подготовка к приобретению агрегата шла с 2010 года. Тогда руководству РКЦ стало понятно, что старое оборудование, которое произвели еще в 1959 году на Ижорском заводе, обновить невозможно: предприятие ликвидировали. В случае поломки агрегата могло встать всё производство на «Прогрессе». В течение нескольких лет Кирилин посещал тематические выставки, самостоятельно вел переговоры с представителями компании Schuler как в России, так и в Германии. Несколько раз на предприятии собирались комиссии, которые искали возможные варианты замены оборудования. Но ни один из предложенных не подходил. Единственным вариантом, который удовлетворил комиссию, оказался дорогостоящий немецкий аппарат. Причем его могли изготовить на заказ, и это был бы уникальный, единственный в своем роде инструмент, — озвучила обвинительное заключение судья Лия Пирожкова.

В результате сотрудники РКЦ согласились с доводами руководителя и заказали агрегат. Немецкий вытяжной пресс обошелся «Прогрессу» в 125 миллионов рублей. В качестве поставщика руководитель оборонного предприятия привлек своего знакомого, с которым уже несколько лет вел дела. Следователи рассказали, как была устроена эта схема.

— В 2010 году Кирилин принял на работу руководителя ООО «Союзобщемашимпорт». Новый сотрудник целиком и полностью подчинялся директору РКЦ. Он и должен был вести расчеты и готовить документы для предстоящего технического перевооружения. В 2014 году этот же специалист подготовил положительный отзыв именно на немецкий пресс фирмы Schuler, — пояснила судья.

В указанный промежуток времени «Прогресс» объявил конкурс на поставку нового оборудования. Единственным участником торгов и, соответственно, победителем стал как раз «Союзобщемашимпорт». Именно эта фирма и получила многомиллионный контракт с оборонным предприятием. Деньги со счета РКЦ перечисляли несколькими траншами. Причем о покупке знали представители государственной корпорации «Роскосмос». Якобы многомиллионную сделку можно было провести только с их разрешения.

— Ежегодно РКЦ «Прогресс» получал 7 миллиардов рублей на покупку оборудования и другие внутренние расходы. Следовательно, у предприятия была возможность приобретать всё самостоятельно, без привлечения посредников и поставщиков, — процитировала обвинения служитель Фемиды.

Вторая часть обвинения касается организации командировок сотрудников «Прогресса» в Германию и Москву. Работники должны были провести переговоры и помочь в поставке оборудования в Самару. Причем, как считают следователи, они частично взяли на себя обязанности подрядчика. Поездки обошлись бюджету РКЦ в 745 тысяч рублей. На эти деньги, как следует из показаний свидетелей, они покупали билеты и снимали номера в гостиницах. Некоторые из них в итоге сопровождали дорогостоящий аппарат из Германии в Самару. Причем его доставляли на корабле. Здесь, как считают следователи, потребовалась помощь сторонних транспортных компаний.

Третий эпизод — незаконное перечисление своему первому заместителю, Сергею Тюлевину, компенсаций за неиспользованные отпуска. В то время главный инженер уже был подозреваемым по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он осознавал, что может лишиться огромной суммы. По предварительным подсчетам, за 4 года (с 2008 по 2012 годы) у Тюлевина накопилось около 3,5 миллиона рублей. Чтобы не потерять эти деньги, инженер обратился к Кирилину за помощью. Руководитель РКЦ распорядился выплатить всю сумму. В результате бухгалтерия перечислила 3,5 миллиона рублей Тюлевину.

Дальше озвучили показания самого Кирилина. По его словам, идею купить новый пресс для РКЦ продвигал не он, а его заместитель Сергей Тюлевин. Главный инженер в итоге и занимался подготовкой к поставке, посещал выставки и вел переговоры с представителями компании в России и Германии. А финансовые вопросы взял на себя другой заместитель, уже по экономической части, Константин Наумов. Следовательно, никакого преступления сам Кирилин не совершал.

— Кирилин настаивает, что новый станок лучше и качественнее. Оборудование работает до сих пор, и только оно способно выполнять заказы на создание новых ракет, в том числе и системы «Союз», — процитировала показания Кирилина судья.

Приговор по делу экс-директора РКЦ «Прогресс» читали почти 8 часов. После оглашения показаний свидетелей и экспертов служители Фемиды озвучили окончательный вердикт.

— Признать Александра Кирилина виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Назначить ему в качестве наказание 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также подсудимому предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, — озвучила свое решение судья Лия Пирожкова.

Однако приговор в законную силу еще не вступил. У бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» есть время, чтобы его обжаловать. Апелляцию будут рассматривать уже в Самарском областном суде.

Кроме Александра Кирилина, его дочери Светланы, первых заместителей Сергея Тюлевина и Константина Наумова на скамье подсудимых оказались еще несколько сотрудников завода. Им вменяют участие в валютных операциях по подложным документам.

Фото: Pixabay.com