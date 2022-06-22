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Экс-директор детской школы искусств Самары обвиняется в мошенничестве

22 июня 2022 10:48
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Экс-директор детской школы искусств Самары обвиняется в мошенничестве

По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2020 года обвиняемая, действуя в целях личного обогащения, издавала приказы о выплате единовременных надбавок сотрудникам возглавляемого муниципального бюджетного учреждения, не осведомленным о ее преступных намерениях. Данные распорядительные документы послужили основанием для осуществления соответствующих выплат. При этом часть указанных денежных средств в размере более 55 тысяч рублей обвиняемая присвоила под предлогом их дальнейшего использования на нужды школы, а также угроз увольнения сотрудников.

Кроме того, обвиняемая, используя свое служебное положение, издала приказ, согласно которого трудоустроила местного жителя на должность педагога дополнительного образования, достоверно зная, что последний не намерен исполнять возложенные на него обязанности.  В результате данных преступных действий, за период с октября 2003 года по май 2020 года мужчине была начислена заработная плата в размере более 2 миллионов рублей, которые обвиняемая также обратила в свою пользу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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