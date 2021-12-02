Экономист из Тольятти отдала мошеннику 1,6 млн

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают приумножить денежные средства путем участия в инвестиционных проектах.

К сотрудникам полиции за помощью обратилась 50-летняя жительница Тольятти, работающая экономистом в одном из Центров новых технологий.

Она сообщила, что неизвестный, используя сотовую связь и Интернет, предложил ей заработать. Для этого надо было вложить денежные средства в один из «удачных» инвестиционных проектов. В результате за неделю общения с «инвестором» потерпевшая перевела на указанные им счета 1 639 900 р., после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.