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Экипаж ППС полиции задержал подозреваемого в краже велосипеда в Тольятти

12 февраля 2021 10:05
93
Экипаж ППС полиции задержал подозреваемого в краже велосипеда в Тольятти

Имущество стоимостью более 55 тысяч рублей тольяттинец хранил на лестничной площадке.

В начале февраля текущего года в отдел полиции № 22 Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже дорогостоящего велосипеда. В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что имущество стоимостью более 55 тысяч рублей тольяттинец хранил на лестничной площадке одного из многоквартирных домов на улице 70 лет Октября.
Сотрудники полиции осмотрели подъезд, где ранее находился велосипед, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Со слов заявителя полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.
Оперуполномоченные уголовного розыска проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, проживающих в непосредственной близости от места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация, что схожий велосипед реализован неустановленному лицу через комиссионный магазин, а к хищению может быть причастен местный житель.
Ориентировку на розыск подозреваемого также направили всем наружным службам полиции.
Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Автозаводского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным полицейских, 29-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Следственным управлением Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.
Мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества продолжаются, сообщает облМВД.


Фото велосипеда — из архива потерпевшего

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