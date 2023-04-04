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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Дворник из Самары лишился накоплений, установив "защитную программу" от мошенника

4 апреля 2023 09:41
161
дворник из Самары лишился накоплений, установив "защитную программу" от мошенника

Не открывайте подозрительные ссылки и не устанавливайте программы от незнакомцев.


Жителю Самары 1979 года рождения, работающему дворником на одном из предприятий города, позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что со счета самарца мошенники пытаются похитить денежные средства, и чтобы их сохранить нужно установить программу-защиту. Последовав инструкции собеседника, мужчина установил программу удаленного доступа, после чего с его счета были списаны 792 тысячи рублей. Поняв, что стал жертвой мошенника, самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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