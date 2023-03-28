Двое жителей региона, обвиняемые в убийстве знакомого, предстанут перед судом

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Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей региона.

По версии следствия, в августе 2021 года между местным жителем 1975 года рождения и одним из обвиняемых в гаражном массиве возник словесный конфликт, в ходе которого последний нанес потерпевшему не менее одного удара в область головы.

"Далее, под надуманным предлогом мужчина предложил оппоненту продолжить разговор в другом месте и вывез его на территорию лесополосы, находящейся на территории Красноярского района Самарской области. В ходе конфликта, продолжившегося по прибытию на указанное место, обвиняемый нанес мужчине еще несколько ударов в область расположения жизненно важных органов. С целью скрыть следы совершения преступления обвиняемые спрятали тело в яме, прикрыв ветками деревьев, и скрылись с места происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Кроме того, имущество на общую сумму более 500 тысяч рублей, принадлежащее потерпевшему, обвиняемые обратили в свою пользу.

После совершения преступлений, фигуранты длительное время имитировали заинтересованность в поиске лиц, причастных к безвестному исчезновению своего знакомого, принимая активное участие в его поисках.

Благодаря взаимодействию сотрудников следственного управления и ГУ МВД СО удалось установить причастность указанных лиц к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО