Двое тольяттинцев заключали с мигрантами фиктивные гражданско-правовые договора

129

УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух жителей г. Тольятти, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Самарской области.

Указанные лица заключали с мигрантами фиктивные гражданско-правовые договора, содействовали гражданам из среднеазиатских республик в необоснованном увеличении установленного российским законодательством сроком пребывания на территории РФ. При этом иностранные граждане фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно.

В отношении данных лиц УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ст. 322.1 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.