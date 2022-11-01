Двое самарцев приговорены к 5,5 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков

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Приговором Кировского районного суда г. Самары двое лиц осуждены за совершение 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Судом установлено, что в январе 2022 года двое мужчин вступили в предварительный сговор, распределили между собой роли, чтобы впоследствии устроиться на работу в качестве «закладчиков» и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществлять незаконный сбыт наркотических средств.

Мужчины делали заявки на незаконное приобретение наркотического средства с помощью приложения, установленного в телефоне одного из них. Получив координаты местонахождения «закладки», незаконно приобретали наркотические средства в целях сбыта.

Довести преступные намерения группы до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как были задержаны с наркотическим средством общей массой не менее 32,9 г cотрудниками полиции.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.