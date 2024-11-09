Дождавшись ухода соседки из дома, сызранец украл электропилу, электрорубанок и электролобзик

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В августе текущего года в полицию обратилась 32-летняя жительница Сызрани, с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 7 000 рублей.

В ходе опроса женщина пояснила, что пока она несколько часов отсутствовала дома, неизвестный проник в жилище и похитил электропилу, электрорубанок и электролобзик.

Экспертом-криминалистом на месте происшествия были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, пригодные для идентификации, сверив которые с базой данных полицейские установили, что они принадлежат 49-летнему местному жителю, ранее судимому за имущественные преступления и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также при опросе свидетелей, один из соседей потерпевшей сообщил полицейским, что видел, как другой сосед проехал со стороны дома заявительницы на велосипеде, с мешком из которого торчали шнуры от электроинструментов.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный в совершении преступления признался и пояснил, что планировал продать электроинструменты, но не успел довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. В присутствии понятых мужчина добровольно выдал всю похищенную технику полицейским.

В настоящее время похищенное имущество возвращено потерпевшей.