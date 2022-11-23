Домофон помог полицейским задержать грабителя в Тольятти

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В ноябре текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1964 года рождения, которая сообщила полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина похитил у неё сотовый телефон. Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы злоумышленника и описание похищенного, направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на розыск комплекс наружных сил.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили продавцов ближайших торговых точек и заявительницу, которая пояснила, что в торговый павильон зашел мужчина, якобы купить одежду, посмотрел товар, ничего не купил, а когда стал выходить, схватил с прилавка сотовый телефон и убежал.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться в подъезде, но не смог открыть домофон. Предполагаемого злоумышленника сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

У задержанного ранее неоднократного судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя 1982 года рождения полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли сотовый телефон потерпевшей.