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Добрый самарец дал студенту позвонить и лишился денег с карты

6 декабря 2021 12:32
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Добрый самарец дал студенту позвонить и лишился денег с карты

В полицию с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратился 38-летний житель областного центра.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что незадолго до пропажи денежных средств он одалживал сотовый телефон молодому человеку, с которым познакомился на улице Теннисной поздно ночью.

Сотрудники полиции установили данные владельца счета, на который поступили денежные средства. Выяснилось, что денежные средства на общую сумму 8 тысяч рублей были переведены на счет ранее не судимого студента 2002 года рождения. Его приметы совпадали с описанием внешности молодого человека, которому самарец одалживал свой сотовый телефон для совершения звонка.

Оперативники установили местонахождение молодого человека, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек рассказал полицейским, что вместе с новым знакомым они делали покупки в магазине, и 38-летний мужчина оплатил их бесконтактным способом с помощью телефона. После этого подозреваемый попросил у нового приятеля телефон для совершения звонка, но вместо этого с помощью смс-сообщений перевел деньги на свою банковскую карту и потратил на собственные нужды. Причиненный ущерб за студента возместила его мама.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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