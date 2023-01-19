Для самарца распитие спиртного с малознакомым мужчиной закончилось кражей

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В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница с заявлением о пропаже сотового телефона. 53-летняя женщина пояснила полицейским, что после застолья не обнаружила у себя дома мобильный телефон, купленный накануне. Со слов потерпевшей сотрудники полиции установили список лиц, имевших доступ в квартиру, составили и распространили ориентировку с описанием похищенного имущества среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и место сбыта сотового телефона.

28-летнего местного жителя полицейские задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном мужчина признался и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков увидел на диване в гостиной сотовый телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал телефон и убрал его в карман куртки. После этого он под выдуманным предлогом вышел из квартиры и спустя полчаса сдал похищенное в ближайший комиссионный магазин по своему паспорту.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причиненный потерпевшей ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.