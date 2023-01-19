Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Для самарца распитие спиртного с малознакомым мужчиной закончилось кражей

19 января 2023 10:18
117
Для самарца распитие спиртного с малознакомым мужчиной закончилось кражей

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница с заявлением о пропаже сотового телефона. 53-летняя женщина пояснила полицейским, что после застолья не обнаружила у себя дома мобильный телефон, купленный накануне. Со слов потерпевшей сотрудники полиции установили список лиц, имевших доступ в квартиру, составили и распространили ориентировку с описанием похищенного имущества среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и место сбыта сотового телефона.

28-летнего местного жителя полицейские задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном мужчина признался и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков увидел на диване в гостиной сотовый телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал телефон и убрал его в карман куртки. После этого он под выдуманным предлогом вышел из квартиры и спустя полчаса сдал похищенное в ближайший комиссионный магазин по своему паспорту.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причиненный потерпевшей ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
162
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
452
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1329
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
361
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
580
Весь список