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Для аннулирования якобы кредита тольяттинка перечислила мошеннику 2,7 млн

13 мая 2022 09:36
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Для аннулирования якобы кредита тольяттинка перечислила мошеннику 2,7 млн

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Тольятти специалисту одного из крупных производственных объединений – женщине 1969 г.р поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на ее имя кредита. Аферист сообщил, для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму на имя заявителя, далее деньги поступят на счет, указанной им карты, а затем вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила мошеннику, взяла кредит и перевела на указанный злоумышленником счет более 2 700 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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