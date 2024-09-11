Директор турфирмы в Самарской области "кинула" клиентов на 745 000 рублей

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Мошенница обманула 5 клиентов, в том числе собственную сотрудницу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, следственного управления УМВД России по г. Самаре предъявлено обвинение директору туристической фирмы, который обвиняется в мошенничестве по отношению к своим клиентам.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце июня 2023 года семья из Самары увидела в социальных сетях рекламу услуг одной из местных туристических фирм и решила воспользоваться указанным предложением. Через месяц они заключили договор и передали директору организации более 220 000 рублей в качестве оплаты тура в Турцию.

Необходимые документы организатор отдыха пообещала передать позже, но впоследствии все время откладывала момент передачи ваучера. После того, как семейная пара накануне вылета потребовала передать им документы, директор турфирмы сообщила об отмене поездки из-за ошибки при оплате путевки, после чего оборвала разговор и перестала выходить на связь.

Следствием установлено, что аналогичным способом лишились денежных средств еще 4 человека, в том числе 37-летняя сотрудница данной туристической фирмы: женщина планировала отдохнуть в Индии и откликнулась на предложение руководителя о приобретении выгодного тура. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 745 000 рублей. Часть денежных средств, обвиняемая возместила.

Ранее не судимой женщине 1991 года рождения – директору туристической фирмы, предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.