Директор тольяттинского предприятия "премировал" себя на 500 тысяч рублей

63

С апреля по июнь 2020 года местный житель 1984 года рождения, являясь директором одного из предприятий Тольятти, совершил хищение денежных средств, принадлежащих организации.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый на основании трудового договора выполнял управленческие функции. Он обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. По версии следствия, используя свое служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея полномочия и доступ к кассе организации, подозреваемый мужчина под предлогом покупки технического оборудования взял денежные средства, которые впоследствии присвоил себе. Причиненный материальный ущерб организации составил порядка 500 тысяч рублей. Ранее не судимый мужчина 1984 года рождения пояснил, что денежные средства он потратил на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.