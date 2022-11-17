Директор ООО в Самаре отдала мошенникам 2 млн рублей

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В Самаре женщине – директору одного из обществ с ограниченной ответственностью 1999 г.р., позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила и перевела аферисту около 2 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.