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Закон Происшествия Криминал

Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей

23 апреля 2021 10:49
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Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей

В Сергиевском районе 31-летний ранее не судимый местный житель, являясь директором данного магазина, воспользовался своим служебным положением и присвоил денежные средства, хранящиеся в главной кассе. Сумма причиненного ущерба составила 218 тысяч рублей.

В ходе опроса злоумышленник признался правоохранителям, что присвоенные денежные средства потратил на личные нужды.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.

Теги: растрата суд уголовное дело

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