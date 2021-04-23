Директор магазина в Самарской области присвоил больше 200 тысяч рублей

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В Сергиевском районе 31-летний ранее не судимый местный житель, являясь директором данного магазина, воспользовался своим служебным положением и присвоил денежные средства, хранящиеся в главной кассе. Сумма причиненного ущерба составила 218 тысяч рублей.

В ходе опроса злоумышленник признался правоохранителям, что присвоенные денежные средства потратил на личные нужды.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.