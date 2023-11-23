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Чужой картой тольяттинка оплачивала продукты, пока на счету не закончились деньги

23 ноября 2023 11:30
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Чужой картой тольяттинка оплачивала продукты питания и напитки, пока на счету не закончились деньги

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась местная  жительница  1989 года рождения, которая  сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее  около 4000 рублей, за покупки, которые она  не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей   и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Комсомольского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению причастна местная жительница 1967 года рождения.

Располагая информацией о  местах  возможного нахождения предполагаемой злоумышленницы, полицейские задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная  вину в содеянном противоправном деянии признала и пояснила, что вышла из дома и около одного из подъездов нашла банковскую карту, после чего решила попробовать расплатиться ею в магазине. После удачного списания чужих денег, продолжила  оплачивать еду   и напитки в других торговых точках, пока деньги на счету не закончились.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского   района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

 

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