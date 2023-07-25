Число жертв "Мистера сидра" выросло до 46 человек

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Количество жертв резонансного отравления ядовитым сидром в России выросло в итоге до 46 человек. Еще 61 человек пострадал. Об этом журналистам сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, всего было заведено 28 уголовных дел. Сейчас они объединены в одно производство. Отравления были зарегистрированы в семи регионах страны, проводятся более пяти сотен экспертиз, уточнил Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По мнению главы СКР, одним из факторов, который привел к трагедии, стали невысокие требования к производителям сидра. Акцизная марка для него не требуется, а уставной капитал юрлица-производителя составляет 10 тысяч рублей.

В июне текущего года произведенный в Самарской области "Мистер сидр" стал причиной массового отравления потребителей в различных регионах. Проверка МВД выявила, что в производстве сидра мог быть задействован контрафактный алкоголь, украденный с полицейского склада в Самаре, пишет Смотрим.