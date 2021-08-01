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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации

1 августа 2021 12:21
117
Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации

Покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении поддельных документов, но и поделиться своими личными данными с смошенниками. Нет никакой гарантии, что после заказа «сертификата» на сайте его действительно пришлют. Злоумышленники прекрасно понимают, что обманутые граждане не будут обращаться по этому поводу в полицию — ведь им самим тогда грозит наказание. Какими личными данными не стоит делиться с мошенниками и почему?

 - Номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях.

- Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации.

- Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

 ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений  сайта 63.мвд.рф.

Теги: подделка документов поддельный сертификат

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