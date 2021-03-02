Частный дом в Самаре переделали под игровой клуб

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При проведении комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области получили оперативную информацию о функционировании незаконного игорного заведения в одном из домов расположенном в частном массиве Советского района областного центра.

Сотрудники Главка совместно с коллегами из управления МВД России по г.Самаре при силовой поддержке бойцов "СОБР" Управления Росгвардии по Самарской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что по данному адресу действительно располагался игровой клуб. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – жительница г.Самары 1973г.р.. Она подтвердила, что в помещении проводились незаконная игорная деятельность. Во время проверки полицейские обнаружили и изъяли 7 игровых автоматов (гаминаторов), денежные средства порядка 12 000р., и Wi-Fi роутер, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр.

Взбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.