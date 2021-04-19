Бывший бухгалтер завода в Самаре похитила более 4 млн рублей

69

Бухгалтер завода, используя свое служебное положение, в период времени с января 2014 года по июнь 2018 года совершила хищение денежных средств с лицевых счетов организации путем перечисления заработной платы на счета лиц, фактически не осуществляющих трудовую деятельность на предприятии.

Когда преступная деятельность стала известна руководителю организации, он обратился с заявлением в органы внутренних дел. Сумма причиненного организации ущерба составила более 4 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователи добились частичного его возмещения– около 2 млн рублей.

В феврале текущего года следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре расследование уголовного дела по обвинению 42-летней работницы предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», было окончено. В настоящее время оно направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.

«Выражаем слова признательности сотрудникам органов внутренних дел за их принципиальность в принятии решений и неравнодушие к проблемам граждан», - отметили в своем письме благодарные авторы.

Фото pixabay.com