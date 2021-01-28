Бывшего руководителя Волга-Кредита Татьяну Ерилкину отправят в колонию на девять с половиной лет

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Оглашен приговор по скандальному делу банка «Волга-Кредит» — все фигуранты получили реальные сроки.



Хищения в банке «Волга-Кредит» вскрылись в январе 2015 года, после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. На момент передачи дела в суд в нем фигурировали имена 2872 обманутых вкладчиков и 1,723 млрд рублей ущерба. После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских «специалистов», на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках РФ с применением одной и той же схемы.



Организаторами мошенничества в «Волга-Кредите» следствие посчитало теневых собственников банка — московского финансиста Руслана Токарева (задержан в конце 2017 года) и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова (объявлен в международный розыск). Экс-предправления банка Татьяна Ерилкина с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием.



Кроме Токарева и Ерилкиной, в число обвиняемых попали советник предправления Ирина Воропай, председатель совета директоров ВКБ Александр Бобровский, акционер банка Максим Кашапов, служащие и аудиторы Сергей Осипов, Мария Зацепина, Елена Данчина, Роман Калинкин и Ирина Кочергина. Всем им в конце октября 2020 года прокурор запросил реальные сроки в колонии — от 5 с половиной до 9 лет. Интрига с громким делом может разрешиться уже сегодня, после оглашения приговора, которого ждали почти 3 месяца.



Судебное следствие по громкому делу длилось почти полтора года, в октябре 2020 года прошли прения, а затем судья Ленинского райсуда Ольга Гороховик удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора началось 18 января 2021 года и закончилось лишь сегодня. Все фигуранты осуждены к реальным срокам в колониях: Токарев получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Бобровский — 7 лет 6 месяцев, Кашапов — 7 лет, Калинкин — 6 лет, Осипов — 7 лет 5 месяцев, Зацепина — 5 лет, Кочергина — 5 лет 5 месяцев, Данчина и Воропай — по 3 года колонии. Самый большой срок — 9 лет 6 месяцев — у экс-предправления банка Татьяны Ерилкиной, пишет СО ОНЛАЙН.

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