Бухгалтер одного из самарских заводов перевела мошенникам около 800 тысяч рублей

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В полицию обратилась 49-летняя местная жительница, работающая бухгалтером на одном из самарских заводов.

Полицейские выяснили, что потерпевшей на мобильный телефон позвонила незнакомка, представилась работником банковского подразделения и сообщила, что заявка клиентки на смену номера телефона в личном кабинете принята к рассмотрению. Женщина ответила, что никаких заявок не оставляла. Тогда злоумышленница убедила свою собеседницу в том, что это мошенники пытаются взломать её личный кабинет. Для того, чтобы предотвратить их действия, аферистка отправила сообщение в мессенджер с указанием ссылки для входа в сервис банкинга. Женщина выполнила рекомендации, после чего под диктовку лже-сотрудницы перевела на якобы «безопасный счет» свои накопления.

Вскоре клиентка попыталась связаться с сотрудницей банка, чтобы узнать, когда она сможет вернуть деньги, но номер её телефона оказался недоступен. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и сообщила о произошедшем в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 785 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.