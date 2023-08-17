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Бухгалтер из Самары за сутки перевела мошенникам 2,2 млн рублей

17 августа 2023 09:30
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Бухгалтер из Самары за сутки перевела мошенникам 2,2 млн рублей

Жительнице Красноглинского района начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон.

Отвлекшись от бытовых забот, женщина взяла трубку и ответила на незнакомый номер. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером ее сотового оператора и сообщил, что срок использования сим-карты подходит к концу. Чтобы не остаться без связи в неподходящий момент он предложил ей продлить договор на оказания услуг. Бухгалтер попросила подсказать ей адрес ближайшего салона оператора, но незнакомец настоятельно рекомендовал не тратить драгоценное время и провести процедуру переоформления договора прямо сейчас. Для этого женщине требовалось всего лишь зайти в приложение Госуслуг и сверить личные данные, которые указаны в документах. Следуя инструкции и не подозревая, что общается с мошенником, самарчанка сообщила свои персональные данные и продиктовала код из смс, с помощью которого неизвестный списал с ее счета 2,2 млн рублей.

Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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