Большечерниговец, у которого был сверток с марихуаной, неадекватом привлек внимание полицейских

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В начале августа текущего года в вечернее время суток сотрудники ОМВД России по Большечерниговскому району на одной из улиц села Большая Черниговка обратили внимание на неадекватное поведение прохожего. Мужчина двигался вдоль обочины шатающейся походкой и нервно жестикулировал.

Инспекторы, посчитав такое поведение подозрительным, проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и, выявив в ходе беседы у местного жителя явные признаки наркотического опьянения, предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, полицейские изъяли у ранее неоднократно судимого местного жителя свёрток с веществом растительного происхождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством марихуана, массой более 300 граммов.

Задержанный пояснил оперуполномоченным, что дикорастущее растение он собрал в поле за селом для личного потребления без цели сбыта.

Следственным отделением территориального ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, либо их частей, содержащих наркотические средства).