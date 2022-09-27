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Больше тысячи кустов мака вырастил житель Похвистнево на огороде

27 сентября 2022 09:46
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больше тысячи кустов мака вырастил житель Похвистнево на огороде

Сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация, что местный житель 1980 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

В присутствии понятых оперативники провели осмотр дома, в котором проживает мужчина и приусадебного участка. Полицейские обнаружили и изъяли 1110 кустов растений, которые росли на территории участка. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, кусты являются наркосодержащие растением «мак».

Также была изъята маковая солома весом 94,13 грамма и 42 грамма концентрата маковой соломы.

По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовные дела объединены в одно производство.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить:

- в ближайший отдел полиции или по телефону 102;

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

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