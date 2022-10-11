Больше миллиона выманили мошенники у пенсионерки в Самаре

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Будьте бдительны! Сотрудники безопасности банка не будут просить вас перевести деньги на "безопасный" счет!



Так, пенсионерке из Самары 1957 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил женщине, что с ее счета мошенники пытаются списать де-нежные средства и чтобы их сохранить, нужно перечислить на «безопасный» счет. Доверившись, самарчанка перечислила на указанный собеседником счет 1 миллион 165 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.