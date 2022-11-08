Больше 2 миллионов машинист из Тольятти отдал мошенникам

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Не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас перевести деньги на безопасные счета.



Машинисту из Тольятти 1959 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности одного из банков и сообщил, что на имя мужчины мошенники хотят оформить кредит. Для того, чтобы сохранить сбережения, которые были у тольяттинца на банковской карте, их нужно перевести на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, тольяттинец перечислил на указанный им счет 2 миллиона 360 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.