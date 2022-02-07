Более 23 млн раз хакеры атаковали информсистемы органов власти Самарской области

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В 2021 году специалистами регионального центра кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» зафиксировано более 23,3 млн компьютерных атак, из них 8,5 млн имели высокий уровень критичности.

Годом ранее кибермошенники инициировали 21 млн атак на информсистемы региональных госорганов. В среднем, в Самарской области специалисты ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности.

Рост активности кибермошенников в 2021 году пришелся на второе полугодие. Если за первые шесть месяцев число системы органов власти атаковали около 10 млн раз, тогда как во втором полугодии – более 13 млн раз.

Эксперты связывают активность хакеров с осенним локдауном или так называемыми «невыходными выходными», а также новой волной перехода на удаленку на фоне роста числа заболевших Covid-19.

Мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме обеспечивают сотрудники регионального Центра Кибербезопасности. Это структурное подразделение ГБУ СО «Цифровой регион» — подведомственного учреждения департамента информационных технологий и связи Самарской области, пишет Обозрение.

«Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти», — отметил вице-губернатор Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

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