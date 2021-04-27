Безработный тольяттинец из-за мошенников лишился 140 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Избегайте использования личных данных, реквизитов банковских карты, CVC/CVV-кодов, расположенных на обратной стороне карт, в мобильных приложениях!



Так, безработному жителю Тольятти 1979 года рождения по телефону от незнакомца поступило предложение заработка при помощи мобильного приложения. Мужчина согласился, прошел процедуру регистрации, в ходе которой привязал свою банковскую карту. Спустя некоторое время со счета потерпевшего произошло списание денежных средств на сумму почти 140 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.