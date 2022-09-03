Безработный тольяттинец, чтобы купить спиртное, ограбил аптеку

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В полицию Тольятти за помощью обратилась 47-летняя женщина – провизор одной из аптек, расположенной в Автозаводском районе. Она пояснила, что несколько минут назад неизвестный мужчина взял с витрины аптечного пункта четыре дезодоранта и убежал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы злоумышленника и описание похищенного товара, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции.

Полицейские прибыв в аптечный пункт, провели осмотр, опросили заявительницу и очевидцев произошедшего. В ходе опроса выяснилось, что злоумышленник взял с полки пять дезодорантов, но один не удержал и выронил, оставив на нем отпечатки своих пальцев.

Личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена. Участковые уполномоченные полиции ОП №21 задержали по месту жительства безработного 34-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Свою вину он признал и пояснил, что похищенную косметическую продукцию продал на автобусной остановке неизвестному мужчине, а на вырученные деньги купил спиртное.

Дознавателем отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.