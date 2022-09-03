Безработный тольяттинец, чтобы купить спиртное, ограбил аптеку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вице-премьер поздравил ребят с поступлением в вуз и отметил актуальность для российской экономики инженерно-технических специальностей.
«Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством» – Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 4 сентября в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С
Проект был создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона.
Выставка фотографий "Жены героев", посвященная супругам военнослужащих ЦВО, открылась в Самаре
Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений!
Представители РОСО "СВД и ПСН" провели День знаний вместе с учениками школы-интерната №9 в Самаре
3 сентября «НОВА» сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя. Матчи проходят в Кемерово.
ВК «НОВА» одержал победу в первом официальном матче сезона
В Самаре автобус врезался в остановку
В Самаре автобус врезался в остановку
На Камчатке туристы погибли при восхождении на вулкан
На Камчатке туристы погибли при восхождении на вулкан
В ДТП в Самаре пострадали водитель и два ребенка
В ДТП в Самаре пострадали водитель и два ребенка
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Безработный тольяттинец, чтобы купить спиртное, ограбил аптеку

3 сентября 2022 12:04
211
Безработный тольяттинец, чтобы купить спиртное, ограбил аптеку

В полицию Тольятти за помощью обратилась 47-летняя женщина – провизор одной из аптек, расположенной в Автозаводском районе. Она пояснила, что несколько минут назад неизвестный мужчина взял с витрины аптечного пункта четыре дезодоранта  и убежал.

         Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы злоумышленника и описание похищенного товара, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции.

Полицейские прибыв в аптечный пункт, провели осмотр, опросили заявительницу и очевидцев произошедшего. В ходе опроса выяснилось, что злоумышленник взял с полки пять дезодорантов, но один не удержал и выронил, оставив на нем отпечатки своих пальцев.

         Личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена. Участковые уполномоченные полиции ОП №21 задержали по месту жительства безработного 34-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Свою вину он признал и пояснил, что похищенную косметическую продукцию продал на автобусной остановке  неизвестному  мужчине, а на вырученные деньги купил спиртное.

         Дознавателем отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
03 сентября 2022, 11:05
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
Ближайшие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Происшествия
214
пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области
01 сентября 2022, 13:05
Пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области
Он приговорен к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Криминал
458
В Самаре незаконно срубили 128 деревьев
01 сентября 2022, 11:57
В Самаре незаконно срубили 128 деревьев
Сумма ущерба, причиненного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, составила свыше 1,8 млн. рублей. Криминал
409
В центре внимания
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
597
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
449
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
655
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
643
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
506
Весь список