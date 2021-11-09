Безработный сызранец из-за телефонного мошенника лишился 9700 рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием звонков с незнакомых номеров.

В Сызрани безработному местному жителю, 2001г.р., который ранее на одном из сайтов разместил объявление об оказании курьерских услуг, позвонил неизвестный. Он представился работником одной из силовых структур и введя потерпевшего в заблуждение, попросил приобрести и доставить букет цветов стоимостью 1400 рублей, а также попросил перевести денежные средства в сумме 5000 рублей на абонетский номер телефона с которого осуществлялся звонок, что потерпевший и сделал. Позже неизвестный вновь перезвонил молодому человеку и пояснил, что его услугами курьера желает воспользоваться еще один сотрудник правоохранительных органов, но для этого мужчине необходимо перевести на тот же абонентский номер 3 300р., что потерпевший и сделал. После перевода денег неизвестный перестал выходить на связь.

Таким образом, действиями злоумышленника потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме 9700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.