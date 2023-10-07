Безработная самарчанка обокрала аптеку

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В полицию в г. Самаре обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестная похитила с прилавка товар.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев, провели осмотр помещения, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы, согласно которым причиненный ущерб составил свыше 11 тысяч рублей.

Изучив изъятые видеозаписи, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время на одной из улиц оперуполномоченные обратили внимание на местную жительницу, похожую по приметам на злоумышленницу, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработная ранее не судимая задержанная 1991 года рождения признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что похитив товар, вышла на улицу и продала случайному прохожему. Вырученные средства потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.