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Безенчукские полицейские по горячим следам нашли и вернули хозяину украденную резиновую лодку

13 июля 2022 14:29
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В отношении подозреваемого в краже лодки возбуждено уголовное дело.

"В июле текущего года в отдел полиции за помощью обратился мужчина, который пояснил, что он отдыхал с семьей на правом берегу протоки р. Сухая Сарма. Перед сном привязал резиновую лодку к берегу, а проснувшись утром, не обнаружил ее на месте. Пройдя вдоль побережья, и не найдя лодку, мужчина позвонил в полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Приехавшие сотрудники полиции при осмотре места происшествия обратили внимание на двух молодых людей на противоположном берегу реки, которые очень внимательно наблюдали за их действиями, при этом поспешно собирали свои вещи.

Это показалось подозрительным полицейским и они проследовали к выезду с противоположного берега, где остановили автомобиль, на котором пытались уехать молодые люди.

В ходе опроса один из парней, 2000  года рождения, ранее не судимый, местный житель признался в краже и пояснил, что  во время отдыха чрезмерно выпив алкоголь, плавал на другой берег, где увидел привязанную лодку.  Дождавшись ночи, злоумышленник снова вернулся к лодке, убедился что за его действиями никто не наблюдает, отвязал ее и, не заводя мотора, уплыл при помощи весел. Найдя  место в камышах, он снял мотор, погрузив его в лодку, после чего открыв клапаны  бортов, спустил воздух, в связи с чем лодка оказалась затопленной  в неприметном месте. После опроса, подозреваемый показал сотрудникам полиции местонахождение похищенного. И сообщил, что лодку украл для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по  статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Приятель подозреваемого допрошен  в качестве свидетеля.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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